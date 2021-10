L'Eurosuole Forum si rifà il trucco per la Supercoppa di sabato e domenica

CIVITANOVA MARCHE - Grandi preparativi all'Eurosuole Forum , che sabato e domenica ospiterà la final four della Supercoppa Italiana, l'evento che assegnerà il primo trofeo ufficiale della stagione. Nell'impianto civitanovese, che per l'occasione sarà aperto a 2500 spettatori, con mascherina e gren pass, si affronteranno prima la Lube Civitanova e la Vero Volley Monza, esordiente assoluta a questi livelli, ma in grado di mettere in difficoltà chiunque, come ha già dimostrato in campionato battendo Modena. Nell'altra semifinale saranno di fronte due grandi tradizionali, Perugia e Trento, con gli umbri che quest'anno sembrano essere i grandi favoriti, ma l'Itas di Lorenzetti di sicuro venderà cara la pelle. in ogni caso sarà in grande spettacolo di volley, con tutte le partite in diretta tv e una cornice di pubblico che rispetto a quelle inesistenti degli ultimi 18 mesi, è già un gran bel passo avanti. Attese rappresentanze di tifosi anche da Umbria, Lombardia e Trentino, anche se ovviamente i più numerosi saranno i perugini.

