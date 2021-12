In serie A3 tutte ferme per Covid le squadre marchigiane, stop anche alla Megabox

ANCONA - Santo Stefano a casa e Coppa Italia sub judice. Questa la ricaduta dei quattro casi di positività individuati fra i giocatori della Med Store Macerata, che oggi avrebbe dovuto affacciarsi al palas “Allende” per affrontare la Vigilar Fano nell’ultima gara dell’anno e dell’andata del campionato di Serie A3 di volley , e dei tre emersi in casa Pineto, dove altrettanti atleti considerati contatti stretti sono finiti in quarantena, che impedirà alla Videx Grottazzolina di incrociare sempre oggi la capolista. Tutte ferme dunque le squadre marchigiane di questa categoria. La stessa sorte è toccata anche alla Megabox Vallefoglia, che in Serie A1 femminile avrebbe dovuto giocare a Roma e che invece ha concluso anzitempo il suo 2021

