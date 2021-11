Sorpresa in Serie A3, Angel Dennis lascia la Med Store capolista

MACERATA – Un vero e proprio fulmine a ciel sereno la rottura tra la Med Store Tunit Macerata, capolista del Girone Bianco di Serie A3 ed Angel Dennis, 44enne capitano della squadra. Alla base della decisione alcuni attriti avuti con il tecnico Di Pinto sommati a problemi di natura personale del giocatore. «E’ una situazioneche ci ha colto di sorpresa – spiega il d.s. del sodalizio maceratese, Riccardo Modica – perché da un professionista serio come lui, non ci aspettavano una decisione del genere, presa peraltro da un atleta che indossa la fascia di capitano e patrimonio di una società che ha sempre onorato i suoi impegni». Dennis resta un tesserato della Med (il giocatore sta svolgendo, a parte regolari sedute di allenamento) almeno fino alla risoluzione del contratto che sarà subordinata al versamento di un buy-out, il quale “libererebbe” l’atleta che potrebbe quindi anche accasarsi altrove, cosa che sembra probabile. La società maceratese ha fatto capire che un eventuale indennizzo per liberare Dennis verrebbe reinvestito per acquisire un rinforzo, anche se nin è facile trovare giocatori disponibili di alto livello.

