La Cbf Balducci vince il derby con la Megabox a sorpresa e risale

MONTECCHIO - La Cbf Balducci Macerata, sfavorita dal pronostico e dalla classifica ha vinto 3-1 iin trasferta il derby marchigiano della serie A2 femminile di volley sul campo della Megabox Vallefoglia. al PalaDionigi di Montecchio, rigorosamente a porte chiuse, la squadra di casa si è aggiudicata nettamente il primo set per 25-16, ma poi è salita in cattedra la formazione ospite che ha vinto tre set di seguito, rispettivamente per 25-19, 25-22 e 28 -26. top scorer dell'incontro da parte maceratese Lipska (24) e Pomili (21), da parte pesarese Pamio (19) e Kramer (15). in classifica la Megabox resta a 13, mentre la Cbf Balducci sale a 9. Le nove squadre che compongono il girone Est,a parte l'ultima in classifica sono concentrate in pochissimi punti

Classifica

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 16,

MEGABOX VALLEFOGLIA 14,

OLIMPIA TEODORA RAVENNA 14,

VOLLEY SOVERATO 14, (una partita in più)

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 11,

CBF BALDUCCI HR MACERATA 9,

CDA TALMASSONS 9,

ITAS CITTÀ FIERA MARTIGNACCO 6,

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO 3

