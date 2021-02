La Megabox parte a razzo nella poule promozione ed è già in testa

MONTECCHIO - Comincia alla grasnde la poule promozione della Megabox Vallefoglia, che si sbarazza brillantemente in tre set della capolista Mondovì, raggiungendola al primo posto del raggruppamento che spedirà la prima classificata direttamente in Serie A1. Dopo un primo set tiratissimo, e concluso ai vantaggi (28-26), la Megabox ha ulteriormente pigiato sull'acceleratore, travolgendo ogni resistenza del team piemontese, vincendo i set successivi con degli eloquenti 25-17, 25-19. Nel tabellino individuale per una volta Alice Pamio (18) è stata sopravanzata da una Lucia Bacchi superlativa (19), mentre coach Bonafede ha potuto contare per la prima volta sulla croata Barbara Dapic, che si è alternata in campo con Rachel Kramer.



Con questa vittoria e questo primo posto, si tinge di rosa l'orizzonte della Megabox, mentre l'altra squadra marchigiana della poule, la Cbf Balducci Macerata, è stata costretta a rimanere alla finestra a causa del recupero del girone ovest, disputato giusto ieri dal Pinerolo, che avrebbe dovuto essere la sua avversaria.



