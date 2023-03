Playoff, Lube con le spalle al muro: nel pomeriggio (ore 18) deve vincere per riaprire la serie con Verona

CIVITANOVA «Qualche minuto prima della gara andrò nello spogliatoio. Ci guarderemo tutti in faccia, giocatori, staff tecnico e dirigenziale. A me va bene che un avversario mi superi se dimostra che è più forte ma non sopporto se il divario è per un pallone, un punto e quella piccola differenza è sempre a favore degli avversari. Significa che Verona non è più forte, ma certamente è più determinata a voler conquistare quel centimetro in più. È una carenza caratteriale, un limite insopportabile». Ieri Fabio Giulianelli, amministratore delegato della Cucine Lube, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport e le parole sopra estrapolate rendono bene il clima che si respirerà oggi all'Eurosuole Forum per gara tre dei quarti di finale dei playoff scudetto.

I precedenti

«In gara-1 abbiamo sprecato molte palle set, in gara-2 eravamo avanti 2-1 nei set e in vantaggio anche nel 4° parziale - ha aggiunto Giulianelli - .Ci viene il braccino come il tennista che aspetta l'errore dell'avversario. Nei momenti che contano noi sistematicamente perdiamo. Sono quegli attimi che ti fanno pensare di avere con te giocatori che non hanno attributi. Sono tutti sotto esame, non lasceremo nulla di intentato perché non ho voglia di passare anni a guardare gli altri vincere».

Niente errori

Per la squadra di Chicco Blengini, sotto 0-2 contro Verona, è il momento che non si può più sbagliare, visti i tanti errori commessi nelle prime due partite, o regalare nulla agli avversari. Quest'anno la Cucine Lube si è fermata ai quarti sia in coppa dei campioni, eliminata dai turchi dell'Halkbank Ankara, che di coppa Italia, per mano di Milano. Occorre quindi un cambio di rotta che deve arrivare dall'atteggiamento. Verona, forte del trio: Sapozhkov, Keita e Mozic, è là, pronta a fare la festa ai cucinieri. Ad approfittare delle eventuali sbavature che ci dovessero essere nei meccanismi della squadra di Chicco Blengini. Per certi versi i progetti delle due società si equivalgono. Sia Verona, quinta in regular season ed in serie positiva da nove turni, che la Cucine Lube, che ha chiuso al quarto posto e quindi ha ancora la possibilità di giocarsi tutto in gara cinque tra le mura amiche, hanno ipotizzato un percorso di crescita partendo dai giovani. La Lube aspetta la piena esplosione di Bottolo e Nikolov, alla loro prima vera esperienza in un top club, ma paga anche le non perfette condizioni fisiche di Yant che si trascina dietro acciacchi estivi. Ma a differenza di Verona, che con Mosca e Spirito vanta due azzurri in cerca di affermazione, la Lube può contare sull'esperienza di Anzani, Zaytsev e De Cecco che ancora non ha fatto la differenza in questa serie.

Il coach

Coach Blengini crede nelle possibilità di riaprire la serie. «Vogliamo riaprire i quarti. Seppur con risultati diversi, le prime due partite sono state simili per contenuti tecnici e tattici. Entrambi i match si sono risolti per situazioni nei finali di set, fasi in cui abbiamo peccato di personalità - ha sottolineato l'allenatore di Civitanova -. La ricezione, che era un nostro cruccio, è andata bene, ma le partite ci sono sfuggite di mano per la gestione dei punti conclusivi. Siamo convinti di poter ribaltare la serie, ma servirà una maggiore determinazione in attacco». Arbitri: Lot (Tv); Goitre (To).