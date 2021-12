La Lube a mezzanotte e 30 si gioca il titolo mondiale con il Sada Cruzeiro

BETIM - La Lube Civitanova, dopo la soffertissima vittoria al tie break nel derby italiano con l'itas Trentino è pronta per giocarsi il titolo mondiale per club, questa notte alle 0.30 ora italiana (diretta tv su Sky) contro i brasiliani del Sad Cruzeiro, vittoiosi per 3-1 sugli altri brasiliani del Funvic Taubatè, nell'altra semifinale. La squadra civitanovese, che nel tie break contro Trento ha ritrovato l'apporto di Ivan Zaytsev, vuole fare il bis dell'edizione del 2019, sempre a Betim, mentre il Sada Cruzeiro ha vinto numerose volte questo torneo. Dopo la partita la squadra di Blengini tornerà di volata in Europa, dovendo giocare mercoledì in Champions League a Maribor e poi domenica prossima all'eurosuole Forum contro perugia, nel big match della superlega.

