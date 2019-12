La Lube si gioca la finale mondiale, il Sada Cruzeiro l'aspetta

BETIM - Scenderà in campo alle 21 ora italiana la Lube Civitanova, impegnata nella semifinale del campionato mondiale per club che la vedrà opposta ai campioni d'Asia della Al Rayyan, squadra del Qatar. Sulla carta non dovrebbe esserci partita, vista la differenza di valori in campo, ma coach De Giorgi ha invitato giustamente a non deconcentrarsi e a non sottovalutare nessuno.



Nel frattempo la Lube conosce già il nome della sua eventuale avverasaira nella finalissima di domani (ore 16 italiane, con telecronaca diretta sul canale 204 della piattaforma Sky) e come da pronostico a sfidare la vincente di Lube-Al Rayyan sarnno i brasiliani del Sada Cruzeiro, vittoriosi per 3-0 sullo Zenit Kazan, con parziali di 25-21, 25-22, 25-23.

Seguiranno aggiornamenti





