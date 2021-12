Lube Civitanova tradita dal servizio, il sogno del bis mondiale sfuma. Il Sada Cruzeiro vince il titolo in 3 set

CIVITANOVA - Non riesce l’impresa alla Cucine Lube che esce sconfitta per 3-0 nella finale del mondiale per club. Ad alzare il trofeo, per la quarta volta nella propria storia, sono i padroni di casa del Sada Cruzeiro. Partita contrassegnata dai troppi errori al servizio della squadra civitanovese che a fine partita farà registrare ben 27 errori dai nove metri. Lube che non riesce a contenere le battute, molto insidiose dei padroni di casa e che probabilmente paga anche lo sforzo dei cinque set nella semifinale contro Trento.

Primo set dominato dai padroni di casa con Rodriuinho che dai nove metri scava il break iniziale e poi dal 18- 16 infila un filotto di servizi che consentono al Sada di conquistare il parziale. Marcato a sangue Simon, a corrente alternata Yant, Blengini prova la carta Zaytsev per un falloso Gabi ma non trova soluzioni interessanti tanto che nel secondo set la squadra civitanovese si ripresenta con il sestetto iniziale. Lo Zar torna quindi in panchina.

Purtroppo per i campioni d’Italia proseguono gli errori dai nove metri anche nel secondo parziale mentre il Sada capitalizza ogni azione. La Lube lotta ma non riesce mai a mettere seriamente sotto pressione i padroni di casa che spinti dal pubblico amico conquistano anche il secondo set. Nel terzo Lube costretta ad inseguire. In campo Diamantini per Anzani. Poco dopo esce Yant per Kovar ma continua la sagra degli errori dai nove metri. Senza battuta e senza poter sfruttare il gioco al centro per De Cecco è arduo il compito di trovare soluzioni vincenti. Sul finire l’impennata di orgoglio dei cucinieri che annullano due match ball ma poi sbagliano, con Yant, l’ennesimo servizio.Il Sada festeggia la conquista del quarto mondiale.

Ultimo aggiornamento: 10:05

