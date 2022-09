Volley, Megabox Ondulati Vallefoglia batte 3-0 Cremona: buona la prima amichevole

La Megabox Ondulati Valle del Savio Vallefoglia vince il primo incontro ufficiale del precampionato, superando nettamente 3-0 l’Esperia Cremona. Si è giocato a Sondrio, in occasione del quadrangolare Città di Sondrio-Memorial Attilio Tempra.

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: Carraro, Piani, Lutz, Berti, Mancini, Martinelli, Košeleva, D’Odorico, Papa, Sirressi, Barbero. All.: Mafrici.

Esperia Cremona: K. Kullerkan, L. Kullerkann, Rossini, Ferrarini, Pasquino, Zampedri, Balconati, Giacomello, Piovesan, Coppi, Landucci, Zampedri. All.: Magri.

Parziali set: 27-25, 25-19, 25-18.



«Non guardo al risultato, anche se vincere è sempre motivo di soddisfazione e ci dà energia – ha detto l’allenatore delle Tigri, Andrea Mafrici -. Questi test sono indispensabili prima dell’avvio del campionato, perché ci consentono di sperimentare i sestetti dal momento che non ho a disposizione l’intera formazione in allenamento. Grazie a queste partite posso valutare sia il lavoro che abbiamo fatto finora sia tutto ciò che va migliorato. Quel che conta è l’atteggiamento della squadra e devo dire che mi è piaciuto».

La capitana Košeleva

Per la capitana Tatjana Košeleva è stato il rientro in campo per una partita vera dopo l’infortunio al ginocchio subito nel febbraio scorso: «Finalmente ho potuto giocare con e per la squadra – ha sottolineato con un largo sorriso –. Passo dopo passo, lavorando sodo, voglio raggiungere il mio obiettivo: ho fatto il primo passo, con tanta emozione e adesso devo guardare avanti. Sono certa che il lavoro paga e le cose andranno sempre meglio». Nel confronto con le cremonesi, che disputeranno il campionato di Seri A2, coach Mafrici ha alternato tutte le giocatrici attualmente a disposizione. Domani le Tigri torneranno nuovamente in campo, alle ore 18, per affrontare la finale del quadrangolare con la vincente fra Volley Bergamo (Serie A1) e Futura Giovani Busto (Serie A2).