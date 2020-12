La Megabox Vallefoglia vince anche in Friuli e consolida il primato

MARTIGNACCO - Con una Bacchi strepitosa la Megabox Vallefoglia si è imposta anche a Martignacco, in Friuli, consolidando il suo primo posto nel girone Est della Serie A2 femminile. La squadra di coach Bonafede ha sofferto nel primo set, perso 25-23, ma poi si è imposta nei tre parziali successivi, portando così a casa l'intera posta. oltre ad una Bacchi superlativa, 28 punti per lei, molto brave anche la solita Pamio e la statunitense Kramer, ma tutta la squadra è stata all'altezza della sitazione. ora la Megabox ha 4 punti di vantaggio sul Cutrofiano, che però ha giocato due partite in meno. il Soverato ha 5 punti men o delle pesaresi ma una sola partita in meno.

