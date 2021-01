Anche la Serie C può tornare in campo, il 6 marzo via ai campionati

ANCONA - Anche la pallavolo regionale si prepara a tornare in campo. Dopo i campionati di serie A, cominciati in autunno, e quelli di Serie B, iniziati appena una settimana fa, anche le squadre di Serie C hanno avuto il via libera per iniziare i loro tornei, che cominceranno il 6 marzo. ovviamente si tratterà di tornei in formato ridotto, vista la situazione, ma la ripartenza è una grande notizia per i circa 500 tra giocatori e giocatrici di 36 squadre (20 femminili e 16 maschili) di tutta la regione, che si sono sempre allenati con grande volontà e passione, rispettando tutte le prescrizioni antiCovid, ma senza poter mai disputare l'ombra di una partita.

I campionati di Serie C saranno suddivisi in due fasi che termineranno entro la fine di giugno, mentre il mese di luglio sarà destinato ai playoff per la promozione in Serie B. Le 36 squadre provengono da tutte e 5 le province marchigiane e saranno suddivise inizialmente in minigironi da 4 squadre per il torneo maschile e da 5 squadre per il torneo femminile

© RIPRODUZIONE RISERVATA