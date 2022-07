La Lube presenta gli abbonamenti, da 200 a 800 euro per 26 partite

CIVITANOVA - «L’abbiamo fatto ancora!». E' il titolo della campagna abbonamenti dei campioni d’Italia della Lube presentata ieri. Sfondo in bianco e nero con i volti dei tifosi, pennellata tricolore con la scritta. Ed in aggiunta: «la musica non cambia, i colori dei campioni d’Italia nemmeno». In alto a destra lo scudetto con in mezzo sette, il numero di tricolori vinti. La società ha deciso di lasciare immutati i prezzi puntando alla fatidica quota duemila tessere, come spiegato dal vice presidente Albino Massaccesi e dal dg Beppe Cormio. Il via lunedi al botteghino dell’Eurosuole Forum, probabilmente anche on line su vivaticket.it, bizze dei computer permettendo. «Daremo agli abbonati del 2019/20 e del 2021/22 un diritto di prelazione anche se da lunedì chiunque potrà abbonarsi. Siamo fieri dei nostri supporter- ha detto il vice presidente Massaccesi- anzi mi sorprende che non siano stati ancora premiati come migliore tifoseria italiana. Forse sono troppo sportivi!».

LE INDICAZIONI PER LA STAGIONE 2022/23

Le tessere, in vendita al botteghino dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, saranno valide per tutti i match interni di SuperLega (regular season e playoff), Champions League (gironi e playoff) e Coppa Italia.

Diritto di prelazione. La prelazione consentirà di acquistare in anticipo mantenendo il posto della stagione 2019/20. Successivamente avranno diritto alla prelazione gli abbonati della stagione 2021/22. Fin da subito tutti gli altri potranno acquistare il proprio abbonamento al di fuori dei posti che rientrano nella prelazione.

Calendario di vendita: da lunedì 4 luglio alle 16 a sabato 9 luglio alle 13, tutti i possessori degli abbonamenti 2019/20 avranno diritto di prelazione per la stagione 2022/23. Da lunedì 11 luglio alle 16 a giovedì 14 luglio alle 19, tutti i possessori degli abbonamenti 2021/22 avranno diritto di prelazione per la stagione 2022/23. Dalle ore 16 di venerdì 15 luglio si aprirà la libera vendita degli abbonamenti alla stagione 2022/23.

Orari vendita abbonamenti: dal lunedì al venerdì ore 16-19, sabato 10-13, domenica chiuso.

Dalle ore 16 di venerdì 15 luglio sarà possibile acquistare gli abbonamenti anche online sul circuito Vivaticket

Gli abbonamenti sono nominativi e non potranno essere ceduti nemmeno ai membri della stessa famiglia. Gradinata E: Settore escluso dalla campagna abbonamenti, in quanto riservato ai tifosi di Lube nel Cuore. Gradinata L: Posti non in vendita, in quanto riservati alle tifoserie ospiti.

I PREZZI

VIP: centralissimo dietro le panchine. Parcheggio e ingresso riservato e Area Hospitality: 800 euro

PREMIUM (settori B): centralissimo dietro le panchine 600 Euro Intero e 480 Ridotto

GOLD (settori A - C) laterali dietro le panchine: 400 Euro Intero e 320 Ridotto

TRIBUNA : dietro al primo arbitro 350 Euro Intero e 280 Ridotto

GRADINATA: 250 Euro Intero e 200 Ridotto

GRADINATA LNC: nella parte centrale del lato corto del campo 200 Euro Intero e 160 Ridotto

Ridotto riservato a Under 18 e Over 65

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LE SINGOLE GARE (La società si riserva la possibilità di modificare i prezzi per le gare più importanti).

PREMIUM: 50 Euro Intero, 40 Ridotto. GOLD: 40 Euro Intero, 32 Ridotto. TRIBUNA: 30 Euro Intero, 24 Ridotto. GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Ridotto*