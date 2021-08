Ivan Zaytsev operato a Roma, adesso comincia l'attesa per il rientro

Ivan Zaytsev è stato operato con successo oggi a Roma dall'equipe del professor Mariani. L'intervento si è svolto nel pomeriggio e non c'è ancora un comunicato ufficiale, ma tutto è andato secondo i programmi e non ci sono stati imprevisti. Ora la Lube e il volley italiano cominciano il conto alla rovescia per il ritorno in campo dell'opposto umbro. Secondo le visioni più ottimistiche potrebbero bastare due mesi, ma quando c'è di mezzo il ginocchio il consiglio è sempre quello di non affrettare i tempi, per evitare rischi inutili, quindi l'ipotesi più plausibile è quella di rivedere Zaytsev in campo ad inizio dicembre

