La Lube presta i suoi tifosi agli azzurri del tennis per la Coppa Davis

CIVITANOVA - La notizia è curiosa, per non dire strana, ma è vera: a settembre i soci del Club Lube nel Cuore, avranno il compito di dettare i ritmi del tifo agli undicimila dell’Arena che assisteranno alla fase a gironi della Coppa Davis. Occasione ed evento più unico che raro: un club di tifosi di pallavolo che viene invitato dalla Federtennis a supportare i giocatori impegnati in coppa Davis.



La presidente del Club Lube nel Cuore, Giuliana Grifantini, ha raccontato come è nata questa collaborazione con la federtennis. «Il nostro compito sarà quello di infuocare il palasport bolognese con il nostro tifo e supportare gli azzurri impegnati nella tre giorni di coppa Davis a Bologna – ha detto la presidente del club – quello che ci gratifica è che abbiamo ricevuto la richiesta di collaborare dalla federtennis su indicazione della Lega Volley anche perché siamo considerati un pubblico corretto quanto caloroso e capace di incitare i giocatori anche attraverso cori, coreografie e striscioni che non offendono mai gli avversari ma sono sempre e solo di supporto ai nostri. Avremo posti riservati alla Unipol Arena in occasione delle partite degli azzurri e sinceramente non mi aspettavo di trovare nei nostri soci tanta passione anche per il tennis. All’iniziativa hanno aderito in tanti ed altri sono in lista di attesa. Le iscrizioni si sono chiuse venerdì ed ora comunicheremo i nominativi alla Federtennis».



«Questa del tennis è stata un’occasione che abbiamo voluto cogliere al volo - spiega ancora la Grifantini - La consideriamo un’iniziativa molto sfidante. Non vi nascondo lo stupore dei ragazzi del club quando il direttivo ha illustrato loro l’iniziativa. All’inizio credevano che scherzassimo ma poi si sono messi immediatamente al lavoro per poter trovare i giusti ritmi per gli azzurri».