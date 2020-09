La Lube in posticipo prova a rompere il ghiaccio in campionato

CIVITANOVA - Mentre le altre squadre scendono regolarmente in campo nella domenica sportiva, Lube e Sir Safety Perugia hanno visto rinviato i loro impegni nella prima giornata della Superlega. Ma mentre la partita della Sir è stata rinviata di parecchie settimane la Lube Civitanova dovrà scendere in campo già lunedì sera, appena tre giorni dopo la sfortunata finale di Supercoppa, perda sempre a Verona contro i perugini. La squadra di De Giorgi, che ha già giocato tre partite in stagione, terminandole tutte al tie break, a Verona troverà un'avversaria difficile, essendo i veneti una delle outsider del massimo campionato. La Lube dal canto suo, dovrà riscattare la sconfitta con la sir Safery che le ha negato la conquista del primo trofeo della stagione

