Che batosta: la Lube non si rialza e adesso è ad un passo dall'eliminazione

TRENTO - Un'altra sconfitta per la Lube nella serie della semifinale dei playoff scudetto in corso, che la vede di fronte all'Itas Trentino. I civitanovesi, sconfitti in casa per 3-1 nella prima partita, hanno perso per 3-0 la seconda, con parziali di 25-20, 25-21, 25-23,. Blengini ha dovuto fare a meno ancora una volta di Osmany Juantorena. Gara-3 si giocherà giovedì sera all'Eurosuole Forum di Civitanova, e i marchigiani dovranno vincere per forza per non mettere fine a una stagione che fin qui non ha riservato loro alcuna soddisfazione. In caso di vittoria invece si andrebbe a giocare gara-4, domenica prossima a Trento. La Lube nella seconda partita non ha fatto vedere quel salto di qualità che ci si aspettava e ha opposto poca resistenza alla squadra di Lorenzetti, in gran forma e con il morale alle stelle. Nell'altra sfida di semifinale Sir Safety Perugia e Leo Shoes Modena sono attualmente sull'1-1.

