Un positivo nello staff Lube, la partita con Modena spostata a domenica

CIVITANOVA - La Cucine Lube ha annunciato la presenza di un positivo al Coronavirus nel suo staff (non si tratta di un giocatore) e questa positività ha portato al rinvio della prima partita dei quarti di finale dei playoff scudetto, contro la Leo Shoes Modena, a domenica 14 marzo, sempre a Civitanova e sempre alle 17.30. Originariamente la partita era in programma all'Eurosuole Forum mercoledì 10 marzo. Gara due si giocherà a Modena mercoledì 17 marzo. Un altro piccolo contrattempo, ed un rinvio di quattro giorni, che darà modo alla società di approfondire i relativi controlli, nella speranza che non vengano riscontrate altre positività, cosa che al momento non è avvenuta

Ultimo aggiornamento: 19:10

