CIVITANOVA Il campionato più bello al mondo, la Superlega, non delude le aspettative. Certo c’è l’imbattuta capolista Perugia che fa storia a sè ma dal secondo al nono posto è un’altra storia. Ci sono ben otto squadre in lizza per uno dei sette posti nella griglia dei playoff scudetto. Il primo è occupato da Perugia. Per il resto: livellamento ed incertezza assoluti. Lo dimostrano i risultati della quarta giornata, appena conclusa, in cui si è notevolmente accorciata la classifica sia verso la seconda posizione, che in coda dove è apertissima la lotta per la retrocessione.

L’equilibrio

A quota 29 c’è Modena, seconda, Verona, attualmente nona, è a dieci lunghezze dalla seconda piazza, in mezzo, vicine vicine, come direbbe qualcuno: Civitanova, terza, Trento, Piacenza, Milano, Cisterna, Monza e, per l’appunto Verona. Discorso a tre per non retrocedere: Taranto è a quota 13, Padova 11 e Siena, ultima, a nove punti. Più equilibrio di così! Certo è che alcuni palati fini del palasport rimangono interdetti nel vedere gli alti e bassi della squadra di Blengini che denota evidenti limiti, sopratutto in fase di ricezione e nella mancanza di un vero e proprio uomo squadra. Ma come direbbero nella società autostrade “stiamo lavorando per voi”. E questo è il senso delle riflessioni post gara, affidate dal direttore generale della società, Beppe Cormio, al proprio profilo Instagram.

I giudizi

Dove non mancano giudizi taglienti da parte di qualche pseudo intenditore. L’antifona a tutto ciò è che la Cucine Lube, che ha sempre abituato i propri sostenitori a squadre di grido, quest’estate ha annunciato un rinnovamento chiedendo comprensione ed aiuto, sostegno ai propri tifosi. Evidentemente qualcuno lo ha dimenticato e per questo è volato qualche fischio nel post partita. «Abbiamo voluto iniziare un nuovo cammino sapendo di andare incontro ad alti e bassi inevitabili – ha scritto sul proprio profilo Instagram il dg Cormio - dobbiamo sfruttare ogni situazione per capire come poter migliorare nell’immediato futuro. Nessuno però deve scandalizzarsi se il processo regala giornate complicate come quella di domenica. Bisogna invece tenere duro ed avere fiducia. La crescita arriverà e torneremo ai vertici. Un po’ di pazienza come i tifosi veri stanno dimostrando. Chi fischia o scrive vergogna non conosce lo sport. Ci si deve vergognare se manca impegno, abnegazione, serietà, spirito di sacrificio. Ma questi ragazzi lavorano il doppio degli altri, non si lamentano e ce la mettono tutta. I risultati arriveranno e quella bandiera sventolerà sempre a ricordarci che abbiamo la Lube nel cuore».

Il percorso

Diciamo che il doppio scivolone a Modena ed in casa contro Monza è stato per i biancorossi meno traumatico di quanto si potesse ipotizzare. La Lube è caduta in piedi ma si è giocata ogni tipo di bonus. Da sabato, match casalingo contro Trento che vale il terzo posto in classifica, in poi, non si possono più commettere passi falsi. Per continuare nel percorso di crescita è indubbio che la squadra ha un evidente bisogno di tranquillità e, nello stesso tempo, sostegno dei propri sostenitori. La pressione, in poche parole, va messa agli avversari ed in questo i Predators, la parte fedele e calda del palasport, lo sanno perfettamente.