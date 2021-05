La Lube conferma Diamantini, aspetta Zaytsev e prepara un colpo grosso

CIVITANOVA - La Lube ha comunicato il rinnovo del contratto del centrale Enrico diamantini, ventottenne fanese che nel club cuciniero è cresciuto e ha svolto gran parte della sua carriera, contribuendo da gregario, ma sempre rendendosi molto utile, in tutti i successi degli ultimi anni. Il mercato del club campione d'Italia quindi si muove anche se i colpi veri devono arrivare, sia in entrata che in uscita. anche se la società non lo ha ancora comunicato, è chiusa da tempo la trattativa con Ivan Zaytsev, che tornerà in biancorosso.

Viceversa se ne andranno probabilemente, oltre a Leal, già accasato a Modena, Rychlicki, Hadrava, Falaschi e il giovane Larizza. Al loro posto arriveranno Sottile (per Falaschi) e almeno un grosso nome, che non sarà Leon, ma potrebbe essere Lucarelli, brasiliano dell'Itas Trento. qualcuno parla anche del centrale Lisinac, sempre da Trento, ma questa ipotesi è molto remota, perché potrebbe portare alla Lube qualche problema nella gestione degli stranieri. Confermatissimi, ovviamente, oltre a Diamantini, anche Juantorena, De Cecco e Simon, qualche piccolo dubbio invece su Anzani, Kovar e Yant, ma alla fine dovrebbero rimanere tutti e tre.

