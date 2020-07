La Lube torna in palestra dopo quattro mesi, ma le partite sono un mistero

CIVITANOVA - Con il rango di squadra campione d'Italia, d'Europa e del mondo, torna a sudare in palestra, dopo uno stop di 4 mesi, la Lube Civitanova di coach Fefè De Giorgi. Assenti solo i cubani Simon e Yant, che arriveranno tra pochi giorni, i biancorossi cominciano una preparazione che non ha una durata prestabilita, in quanto non si sa ancora quando si tornerà a giocare. Le previsioni più ottimistiche parlano di una Supercoppa italiana da disputare già alla fine di agosto, ma i tempi potrebbero slittare. Non si sa ancora se il pubblico sarà ammesso alle partite, o se nei palasport gli ingressi saranno contingentati o addirittura probiti. Intanto la Lube comincia ad allenarsi a porte chiuse, rispettando dei rigidi protocolli anti-Covid19

