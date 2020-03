Anche a tribune vuote la Lube non cambia: con Trento dallo 0-2 vince 3-2

CIVITANOVA - Cambia lo scenario ma non il succo della partita, anche a spalti desertim, per l'emergenza Coronavirus, la Lube vince, ma essendoci dall'altra parte della rete la fortissima Trento, i cucinieri hanno ripetuto lo stesso copione già visto altre volte quest'anno nelle sfide importanti. sotto per 0-22 nel conto dei set, la squadra di De Giorgi ha serrato le fila, si è riorganizzata ed ha conquistato la vittoria per 3-2. I trentini del fanese Lorenzetti avevano vinto i primi due set per 25-22, 25-21, in un'atmosfera surreale per l'assenza del pubblico, una situazione davvero deprimente anche vista in tv. Poi dal terzo set la Lube ha cambiato marcia, De Giorgi ha alternato praticamente tutti i giocatori e i civitanovesi si sono imposti rispettivamente per 25-18, 25-22 e 15-13. con questi due punti la Lube torna sola al comando della classifica anche se di questo passo ci sono forti dubbi sulla prosecuzione del campionato.





