Una Lube demotivata chiude la regular season con una sconfitta a Vibo Valentia

VIBO VALENTIA - Con un insolito anticipo alle 14.45 del sabato, la Lube Civitanova ha chiuso la regular season della Superlega perdendo 3-2 a Vibo Valentia, dopo una prova sicuramente deludente, che ha risentito della fresca sconfitta interna con Perugia, che ha tolto ai civitanovesi le speranze di primo posto finale e dunque ogni tipo di motivazione. In pratica per la Lube si è trattato quasi di un allenamento in vista delle partite di ritorno del girone di Champions League, che si disputeranno tutte la prossima settimana proprio a Perugia

La Lube a Vibo ha comunque perso male, infatto vinti i primi due set per 25-21 e 25-22, la squadra si è letteralmente seduta, perdendo in sequenza hgli altri tre set per 25-22, 25-21 e 15-10

La Lube ha dunque chiuso la regular season a quota 51 punti, con 18 vittorie e 14 sconfitte, 59 set vinti e 26 set persi, quest'ultima cifra un po' troppo elevata (quasi 1,2 set persi a partita) considerando la forza della squadra. Nei playoff scudetto, saltato il turno preliminare, i biancorossi potrebbero trovarsi subito di fronte Modena nei quarti di finale .

