La Lube sconfitta a sorpresa in casa da Vibo Valentia

CIVITANOVA - Sconfitta a sorpresa per la Lube Civitanova, che all'Eurosuole Forum, sempre a porte chiuse, ha ceduto alla Tonno Callipo Vibo Valentia con il risultato di 3-1. La Lube ha perso il primo set per 23-25, poi ha vinto il secondo per 25-18, ma anziché indirizzare il math definitivamente a proprio favore, ha perso i due parziali successivi per 20-25 e 23-25. Nulla di compromesso ovviamente per la squasra di De Giorgi, che resta in tresta alla classifica con due punti di vantaggio su Perugia, che non è scesa in campo a causa dei contagi nel suo gruppo, però certamente la sconfitta sarà da sprone per la squadra civitanovese per procedere ancora nel percorso di perfezionamento della squadra in vista degli appuntamenti che contano.

Anche quella di oggi in Superlega era una giornata monca, a causa dei molti rinvii per i contagi nelle squadre. Nel weekend sono state infatti giocate quattro partite, ma appartenenti a tre diverse giornate di gara, il classifica la Lube è prima con 23 punti, seguita da Perugia con 21, Miano e Vibo Valentia sono a 16

