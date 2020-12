La Lube perde nettamente a Trento, ora Perugia può andare in fuga

TRENTO - Che la trasferta di Trento fose pericolosa era noto, ma in pochi si aspettavano che la Lube Civitanova perdesse 3-0 contro la rinvigorita squadra di Lorenzetti, che in classifica aveva meno della metà dei punti dei marchigiani. la verità è che però Trento aveva perso molti punti per disavventure legate al Covid, che l'hanno colpita più di altre squadre, mentre da una decina di giorni la rosa è finalmente al completo e con un buon grado di preparazione.

Anche la Lube però, oltre che essere imbattuta in campionato, era segnalata in ottima forma e per questo il 3-0 a favore dell'Itas nel posticipo di Superlega fa comunque rumore. I trentini si sono imposti con parziali di 25-22, 25-23, 25-22 e hanno dimostrato di poter giocare all'altezza delle due big assolute del campionato, Civitanova e Perugia. Resta ora da vedere, in funzione dei playoff scudetto, quante psizioni riuscirà a risalire Trento per avere un cammino playoff non impossibile. Per quanto riguarda Perugia, oggi gli umbri scenderanno in campo a Padova, dove, una vittoria da tre punti, potrebbe proiettarli addirittura a +5 sulla Lube, a 9 giornate dal terine della regular season.

Questa la classifica attuale della Superlega: Perugia 33, Lube Civitanova 31, Vibo Valentia 22, Piacenza 21

Milano e Modena 20, Monza e Trentino 18, Verona 13, Padova 11, Ravenna 7, Cisterna 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA