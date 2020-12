La Lube soffre a Ravenna ma vince ed ora si tuffa in Europa

RAVENNA - Così come all'andata, la Lube ha dovuto soffrire e sudare per tutti e cinque set, prima di aver ragione della sbarazzina Consar Ravenna, che ha addiritura vinto i primi due parziali per 25-21 e 25-23, prima di lasciare ai più quotati civitanovesi gli altri tre con il risultato di 25-21, 25-20 e 15-8. La Lube quindi ha approcciato non benissimo la partita ma poi ha saputo portare a casa almeno i due punti che le consentono di tornare in vetta, con un punto di vantaggio su Perugia, ma anche con una partita in più. ora per la Lube c'è all'orizzonte la doppia sfida di Champions League a Tours, martedì 8 con la Sir Safety Perugia e il giorno dopo con la squadra francese.

