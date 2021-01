La Lube batte anche Piacenza ed ora è a -1 dalla capolista Perugia

CIVITANOVA - Con una vittoria per 3-1, forse meno netta rispetto a quanto suggeriva il pronostico, la Lube Civitanova ha battuto la Gas Sales Piacenza, portandosi così, a parità di partite giocate, ad un solo punto dalla capolista Sir Safety Perugia (42 contro 43), con un vantaggio estrememente ampio su Vibo Valentia e Trento che inseguono a distanza la coppia di testa, con 31 e 30 punti ma con una e due partite in meno. La vittoria della Lube è stata chiara ma non schiacciante, contro un Piacenza che pure si è presentato a Civitanova senza alcuni elementi importanti. I ragazzi di De Giorgi hanno vinto il primo set 25-19, poi hanno perso il secondo 25-22 e infine hanno definitivamente cambiato marcia aggiudicandosi gli altri due parziali per 25-20 e 25-19. Prossimo impegno per i biancorossi domenica a Milano (ore 19.30), mentre Perugia sarà di scena a Ravenna, attualmente mancano 5 giornate alla fine della regular season

