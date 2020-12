La Lube è pronta per la supersfida verità di Perugia

CIVITANOVA - La Lube Civitanova è ormai pronta per la sfida di mercoledì pomeriggio a Perugia, che metterà di fronte prima e seconda della classifica della Superlega. La partita ha una grande importanza perché deciderà anche la squadra che chiuderà al primo posto il girone di andata, che darà diritto alla pole piosition nella griglia della coppa Italia. La classifica riferita al solo girone di andata vede Perugia a quota 27 e Civitanova a 26, quindi alla Lube basterebbe vincere 3-2 per laurearsi campione d'inverno. discorso diverso per la classifica atuale, che vede Perugia a 39 e Lube a 31. Se Perugia dovesse vincere andrebbe a +11 sulla Lube, ipotecando il primo posto finale. in compenso dal canto suo la Lube ha il vantaggio del morale alto datogli dalla vittoria su Perugia in Champions League, solo due settimane fa. Entrambe le squadre saranno al completo, un'ora prima di Lube e Perugia si giocherà un altro recupero di campionato, tra Modena e Ravenna

