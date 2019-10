La Lube si gode il primo successo e comincia il primo tour de force

CIVITANOVA - La Lube Civitanova dopo l'esordio vittorioso contro la Gas Sales Piacenza, si prepara a tornare in campo già mercoledì sera, sempre all'Eurosuole Forum per l'anticipo della partita casalinga conto Sora, in programma nel primo weekend di dicembre ma necessariamente anticipata per consentire allo squadrone biancorosso di partecipare al campionato mondiale per club. La prima giornata di campionato nel frattempo ha deniotato qualche difficoltà per Perugia, che ha già perso un punto, avendo vinto solo al tie break sul campo della Top Volley Latina. Dal canto suo la Globo Sora all'esordio ha perso 3-0 a Verona.

