Continua l'incredibile tour de force della Lube, è già ripartita

CIVITANOVA - La Lube non si stanca di vincere e neanche di viaggiare. A meno di 48 ore dal ritorno dalla settimana trascorsa in Brasile che l'ha costretta a circa 20 ore di aereo e cinque partite, l'ultima delle quali le ha permesso di vincere il canmpionato mondiale per club, la Lube Civitanova è ripartita oggi per la Repubblica Ceca, dove domani pomeriggio (giovedì 12 dicembre) a Ceske Budejovice affonterà la squadra locale (inizio ore 18) per disputare la prima partita del girone di Champions Leagfue.

Davvero incredfibile il toru de force a cui è costretta la squadra di De Giorgi, che al ritorno dalla trasferta europea non potrà riposarsi affatto, essendo attesa domenica ponmeriggio a Padova, da una partita non certo facile in Superlega. E' per questo che Giulianelli e Cormio hanno allestito una rosa molto lunga, con tanti giocatori di alto livello che possono alterarsi senza che il rendimento complessivo ne risenta più di tanto. Ultimo aggiornamento: 17:28





