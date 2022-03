La Lube inizia bene i playoff: al completo è un'altra storia

CIVITANOVA - Sono cominciati bene i playoff per la Lube Civitanova, che all'Eurosuole Forum ha sconfitto la Vero Volley Monza per 3-0 con parziali di 26-24, 25-19, 25-17. L'incontro di ritorno si giocherà sabato sera in Lombardia, in caso di vittoria la Lube accederà alle semifìnali, in caso di sconfitta di disputerebbe gara-3, di nuovo a Civitanova, domenica 10 aprile. La squadra di Blengini si è giovata del fatto di aver potuto disporre, per la seconda volta in tutta la stagione, e la differenza si è vista. Nelle altre partite dei quarti di finale dei playoff, vittorie previste per Trento, Perugia e Modena

Ultimo aggiornamento: 22:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA