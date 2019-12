La Lube di scena a Piacenza per allungare ancora il passo

PIACNZA - La Lube scende in campo alle ore 18 a Piacenza per disputare la prima giornata di ritorno della Superlega, forte di un vantaggio abissale di 7 punti sulla seconda in classifica. Per la squadra di De Giorgi quella di oggi potrebbe essere considerata quasi cvome un'amichevole, considerando anche il fatto che Piacenza finora non ha dimostrato un rendimento pari alle aspettative e veleggia nella parte bassa della classifica, ma la Lube non vuole snobbare niente e nessuno e non vuole lasciare punti per strada, anche se a questo punto non sembra che uno scivolone potrebbe costituire un problema.





