La Lube sabato comincia uno dei suoi tour de force: nove partite in un mese

CIVITANOVA - Da domani fino al 27 dicembre, quindi in trenta giorni esatti, la Lube Civitanova dovrà giocare ben nove partite, che potrebbero diventare undici se dovessero essere messe in programma anche la sfida a Perugia e la gara dei quarti di finale della Coppa Italia.



Per il match in Umbria, che di fatto assegnerà lo scudetto d’inverno, l’unica data disponibile è, al momento, la settimana tra il 13 ed il 20 dicembre, ovvero a cavallo tra la trasferta a Trento e il match casalingo contro Monza. Fermo restando che ci sarà anche da disputare il match dei quarti di finale della Coppa Italia, inizialmente programmato il 9 dicembre ma in quella data Lube e Perugia saranno impegnate a Tours nella bolla del girone di andata di Champions League. Un menù ricco per Juantorena e compagni che dopo aver giocato a singhiozzo avranno la possibilità di trovare ritmo e stimoli per un grande finale di questo orribile e indecifrabile 2020. Calendario alla mano domani la Lube ospiterà Verona, mercoledì 2 dicembre, sempre alle 18, ci sarà il recupero contro Cisterna, sabato 5 trasferta a Ravenna. Poi la partenza per la Francia per tre giorni di Champions. Martedì 8 aprirà le danze il derby con Perugia, alle 20,30 con diretta su Rai Sport, il giorno seguente la Lube affronterà il Tours mentre giovedì 10 ci sarà il match contro i turchi dell’Arkas Izmir. Probabilmente la truppa biancorossa dalla Francia farà rotta direttamente suTrento dove il 13 è in programma la terza giornata di ritorno. Dopo tanto girovagare ci sta di fermarsi un po’ in casa. Il calendario di Superlega propone, a distanza di sette giorni, le partite interne contro Monza e Piacenza e chissà che Babbo Natale non riporti anche il pubblico, seppure contingentato, all’Eurosuole Forum.

© RIPRODUZIONE RISERVATA