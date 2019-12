Lube raggiunta. E' 1-1 contro il Sada nella finale del Mondiale per club

BETIM - La Lube Civitanova è in campo dalle 16,30 a Betim, in Brasile per la finalissima del Campionato Mondiale per club di volley. I biancorossi di Fefè De Giorgi sono sull'1-1.

La Lube ha vinto il primo set, imponendosi per 25-23 alla squadra di casa del Sada Cruzeiro. Il parziale è stata sempre condotto dalla Lube con un vantaggio di due o tre punti, poi il sada ha rimontato fino al 23 pari, ma la Lube ha piazzato lo sprint. Diverse centinaia di tifosi stanno assistendo alla partita sul maxischermo allestito all'Eurosuole Forum.

Nel secondo set la Lube ha continuato a tenere il pallino degl gioco, rimanendo in vantaggio di due o tre punti fino al 13-11. Con la partita apparentemente sotto controllo però i biancorossi hanno avuto un vero blackout e il sada ha piazzato un break di 8-1, per poi portare a termine il set sul 25-19 con la Lube che ha anche sbagliato tre servizi consecutivi. De Giorgi nella seconda parte del set ha provato ad inserire numerosi giocatori della panchina, ma senza risultato





© RIPRODUZIONE RISERVATA