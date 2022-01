La Lube sconfitta in casa da Milano, esce anche dalla Coppa Italia

CIVITANOVA - La Lube Civitanova è stata battuta per 3-1 dall'Allianz Milano all'Eurosuole Forum nella gara secca valida per i quarti di finale della Coppa Italia. La squadra di coach Blengini esce quindi anche da questa competizione così come aveva fallito l'appuntamento con la vittoria nella Supercoppa italiana e al Mondiale per club. Restano invece raggiungibili i due obiettivi più importanti: il campionato italiano e la Champions League. La partita con i lombardi ha visto la squadra di Blengini sempre impegnata a rincorrere, infatti l'Allianz ha vinto il primo set per 25-22, poi i biancorossi di casa hanno pareggiato, imponendosi nel secondo con un netto 25-19, ma di nuovo Milano ha vinto il terzo set, andando subito in fuga e chiudendo sul 25-20. emozionante e combatutto il quarto set, con le squadre in campo per oltre 40', ma alla fine è l'Allianz ad imporsi per 29-27

