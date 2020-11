La Lube ora è in testa alla classifica, Perugia frenata dal Covid

CIVITANOVA - Ha avuto effetti anche sulla classifica l'eloquente 3-0 con cui la Lube ha superato a domicilio la sempre temibile Leo Shoes Modena, in un palaPanini deserto a causa delle norme anticovid. La squadra di De Giorgi infatti, oltre che aver confermato di essere ormai arrivata a livelli di rendimento altissimi, ha potuto superare la Sir Safety Perugia in classifica a causa dello stop imposto agli umbri dal Covid, che ha fermato ben tre giocatori. La Lube ha quindi superato perugia che ha una partita in meno, ma dovrà giocarla sul difficile campo di Milano, la squadra terza in classifica. Sempre più distanziati invece in classifica gli altri due tem che partivano con i favori del pronostico, l'Itas Trentino e la Leo Shoes Modena . Nel frattempo De Giorgi sta recuperando tutti gli assenti, Kovar, Larizza e Diamantini, che dovrebbero essere disponibili già dal prossimo weekend.

© RIPRODUZIONE RISERVATA