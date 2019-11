Lube con Latina, comincia il tour de force di 16 partite in 50 giorni

CIVITANOVA - Inizia giovedì 7 novembre, alle 20, 30, all'Eurosuole Forum di Civitanova, il terribile tour de force di 16 partite in 50 giorni per la Lube Civitanova, che nell'incontro valido per la terza giornata della Superlega, contro la Top Volley Latina, cercherà di mettersi subito alle spalle la sconfitta nella semifinale della superlega, venerdì scorso con Modena. Dopo il match contro i pontini per Juantorena e socici sarà subito il big match di campionato di domenica, sempre all'Eurosuole Forum, contro Perugia. Da rimarcare poi che in questi 50 giorni la Lube dovrà anche viaggiare fino in Brasile, in quanto 4 delle 16 partite in programma sono quelle del Mondiale per Club, che si disputerà ai primi di dicembre nel paese sudamericano.

