La Lube in campo contro Vibo Valentia, ma tanti rinvii in Superlega

CIVITANOVA - Il massimo campionato di volley procede a strappi, nel weekend sono quatttro le partite in programma, appartenenti però a tre giornate diverse, una addirittura del girone di ritorno, altre 4 squadre sono invece costrette a rimanere alla finestra, a causa dei ripetuti contagi nei gruppi squadra. La Lube di De Giorgi, che da questo punto di vista fino ad ora non ha avuto problemi, giocherà alle ore 17 di domenica all'Eurosuole forum (sempre a porte chiuse) contro la Tonno Callipo Vibo Valentia, una rivale storica della Superlega, che quest'anno sta andando anche meglio del solito. I biancorossi civitanovesi sono primi in classifica con due punti di vantaggio su Perugia, ma in queste condizioni guardare la classifica è un esercizio quasi inutile. Il sabato pallavolistico intanto ha registrato la parziale risalita di Modena, che ha battuto 3-0 padova salendo così al quarto posto.

