La Lube si arrende, Ghafour è out e ora si cerca un sostituto

CIVITANOVA - La sua perdurante assenza dalle rotazioni non era passata inosservata, anche se la società aveva minimizzato sulle sua condizioni disiche. Adesso però la Lube è uscita allo scoperto, comunicando ufficialmente che la schiena di Amir Ghafour, opposto iraniano ingaggiato la scorsa estate, non è affatto guarita. Le tempistiche non sono chiare, ma si parla di un periodo di riposo di poco meno di due mesi, per poi rivalutare il giocatore. questo vuol dire che nella migliore delle ipotesi di potrebbero volere almeno tre mesi prima di rivedere in campo Ghafour a livelli accettabili, mentre una stima più pessimistica potrebbe essere quella di stagione già finita per il forte attaccante.

A questo punto, anche se la Lube non lo dice ufficialmente, il ds Beppe Cormio sta sondando il mercato internazionale per vedere di trovare un opposto di alto livello, e conoscendo le sue capacità c'è da credere che il dirigente jesino possa fare centro anche stavolta.

Intanto la Lube è in partenza per Istanbul, dove giovedì alle 16.30 affronterà il Fenerbahce in Champions League





