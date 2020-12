La Lube ancora fermata dal Covid, ma sempre degli avversari

CIVITANOVA - Ancora una partita rinviata a causa dei contagi da Covid 19 per la Lube, e ancora una volta i contagi sono quelli degli avversari, nella fattispecie quelli della Vero Volley Monza, che quindi non scenderà in campo domenica prossima contro i campioni d'Italia. La Lube, reduce dall'inopinato 0-3 di Trento, prima sconfitta con il massimo scarto dopo oltre due anni, giocherà la prossima parita quindi solo mercoledì prossimo a Perugia, nel big match che dovrebbe assegnare con buona probabilità il primo posto al termine del girone di andata, decisivo per la griglia della Coppa italia. A livello di classifica complessiva invece gli umbri hanno 5 punti di vantaggio sulla Lube e quindi sarà importante non perdere altro terreno, per far si che una rimonta sia alla portata dei cucinieri, quando mancano 9 turni alla fine della regular season. La partita tra Sir Safety e Lube si giocherà, ovviamente a porte chiuse, mercoledì 23 alle ore 15.

