Lube, due giocatori contagiati, ora sono a rischio i playoff con Modena

CIVITANOVA - La Lube raddoppia, sono due i membri del gruppo squadra (entrambi giocatori) contagiati dal Covid, oggi la società provvederà a fare un altro giro di tamponi, cosa già fatta nei giorni scorsi, in modo da essere certi che non si tratti di un vero e proprio focolaio, che potrebbe mettere a rischio la sfida dei quarti di finale dei playoff scudetto con Modena, che sarebbe dovuta cominciare oggi e che è stata spostata a domenica 14. Se la situazione Covid non peggiorerà ulteriormente la Lube giocherà comunque almeno due partite contro gli emiliani priva di due giocatori. La società, nel rispetto della privacy, non ha comunciato i nomi dei contagiati, ma in città ovviamente circolano già delle voci e in ogni caso la privacy non conterà più nulla domenica pomeriggio, quando la squadra dovrà scendere in campo. Spesso le società sportive si comportano così per non dare vantaggio agli avversari, ma altrettanto spesso le squadre avversarie sono le prime a venire a sapere certe cose.

