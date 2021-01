La Lube in finale di Coppa, contro Perugia è l'ennesima sfida stellare

CASALECCHIO DI RENO - Sarà ancora Civitanova-Perugia la finale di Coppa Italia, per la terza volta cosecutiva, così come era stata la finale delle ultime due Supercoppe e degli ultimi due playoff scudetto e dell'ultima Champions League. Le due squadre favorite della manifestazione si sono qualificate battendo entrambe per 3-0 le rispettive avversarie in due semifinali che sulla carta si preannunciavano molto combattute e invece non lo sono state. La Lube con Modena ha sofferto molto, ma solo nel primo set, giocato alla pari e punto a punto, con gli emiliani in vantaggio sul 23-20. La rimonta della Lube però è vincente, il set si conclude 26-25 e da quel momento la strada dei civitanovesi è in discesa con Modena che si oppone bene nel secondo set (25-22) e un po' meno nel terzo (25-19). Ancora più facile l'affermazione della Sir Safety, che contro l'Itas domina dall'inizio alla fine e vince 25-19, 25-14, 25-17. La finale di Coppa Italia sarà il quarto confronto stagionale tra Civitanova e Perugia, finora due vittorie per la Lube (Superlega e Champions) e una per la sir Safety (Supercoppa)

