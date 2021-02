La Lube in Champions evita i derby con le italiane, ma trova polacchi e russi

CIVITANOVA - In Lussemburgo si è svolto, in diretta streaming, il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2021 di volley maschile, che ha deciso il tabellone della fase a eliminazione diretta della massima competizione europea. Quarti di finale e semifinali si disputeranno col format andata e ritorno a partitre dal 23 febbraio, la finale sarà invece in partita secca il prossimo 1° maggio in sede ancora da definire.

Cammino abbastanza complicato per la Lube Civitanova: i Campioni in carica affronteranno infatti i polacchi del Kedzierzyn-Kozle e poi, eventualmente, la vincente del confronto tra i russi dello Zenit Kazan e i polacchi del Belchatow.

Nei quarti ci sarà anche un derby italiano tra Perugia e Modena: umbri favoriti, ma i canarini possono dare fastidio. In palio l’accesso alla semifinale da giocare forse contro Trento, perché i dolomitici non dovrebbero avere problemi a battere i tedeschi del Berlin Recycling. Trento e Perugia giocheranno il ritorno in casa, Modena e Civitanova in trasferta. Di seguito l’esito del sorteggio e il tabellone della Champions League 2021 di volley maschile.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE:

PGA Skra Belchatow (Polonia) vs Zenit Kazan (Russia)

Cucine Lube Civitanova (Italia) vs Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Polonia)

Berlin Recycling Volleys (Germania) vs Itas Trentino (Italia)

Leo Shoes Modena (Italia) vs Sir Sicoma Monini Perugia (Italia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA