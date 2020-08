La Lube in Champions trova subito Perugia, oltre a Izmir e Tours

CIVITANOVA - I turchi dell'Izmir, i francesi del Tours, e soprattutto gli umbri della Sir Sicoma Perugia, saranno gli avversari della Lube Civitanova nella fase a gironi della prossima Champions Leage di volley, nella quale la squadra di de Giorgi è campione uscente e sarebbe stata una delle massime favorite alla vittoria se si fossde giocata la fase finale dell'ultima edizione. Il sorteggio non è stato benevolo con i biancorossi, anche se si sapeva che la nuova formula di partecipazione poteva riservare avversari di alto livello fin dal primo turno. Fermo restando il fatto che anche Izmir e Tours sono squadre di ottimo livello, la Lube sembra nettamente più forte di entrambe, mentre con Perugia c'è un discorso di rivalità e di valori tecnici altissimi, nonostante sia opinione comune che nell'ultimo volley mercato la squadra del presidente Sirci non sia riuscita a rinforzarsi ulteriormente, ad anzi forse abbia perso qualcosa. Sarà comunque di sicuro un doppio match molto equilibrato contro Atanasijevic, Leon e compagni, con la Lube che schiererà in regia il grande ex Perugia Luciano De Cecco, proprio nel ruolo in cui forse Perugia non è riuscita a trovare il sostituto ideale dell'argentino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA