La Lube si allena già in Brasile, mercoledì l'esordio nel Mondiale per Club

BETIM - E' già scesa in campo per allenarsi, anche senza lo staff tecnico, che la raggiungerà solo nella serata di domenica, la Cucine Lube Civitanova, impegnata da mercoledì a sabato nella disputa del Campionato Mondiale per club, competizione a invito, che i biancorossi hanno già vinto in passato una volta. La squadra di Blengini scenerà i campo per la prima partita mercoledì alle 21 ora italiana, contro gli argentini del San Juan. Seconda partita il giorno successivo, alla stessa ora, contro i brasiliani del Taubatè. Venerdì l'eventuale semifinale, sabato infine si assegnerà il trofeo. La Lube non è ancora sicura di poter contare sugli infortunati Juantorena e Zaytsev. in teoria entrambi potrebbero giocare ma nessuno dei due può essere al 100%, quindi non è detto che Blengini li schiererà

© RIPRODUZIONE RISERVATA