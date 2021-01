La Lube si avvicina alla sfida con Modena, una classica della pallavolo

CIVITANOVA - La Lube Civitanova si prepara ad un altro big match, sabato pomeriggio all'Eurosuole Forum, quando si troverà di fronte la Leo Shoes Modena in uno scontro diretto che è da sempre una grande classica del volley nazionale. Stavolta le cose però stanno andando in modo diverso, tra le due squadre in classifica c'è infatti una differenza di 15 punti e Modena solo adesso sta cercando faticosamente di risalire la china, dopo essere stabta frenata dai contagi Covid ma anche da una squadra che finora non ha reso secondo le aspettative. d'altra parte anche la Lube non potrà assolutamente permettersi di perdere neanche un punto, viste le 5 lunghezze che ora la separanoa dalla capolisgt Perugia. In realtà la squadra di De Giorgi ha una partita in meno, se vincesse quella e lo scontro diretto con Perugia (da giocare a Civitanova) il disavanzo potrebbe dirsi annullato, ma potrebbe bastare perdere un altro paio di punti qua e là per rendere vano qualsiasi sforzo.

