La Lube fatica con Ravenna ma la spunta al tie break, ora c'è Trento

CIVITANOVA Successo più faticoso del previsto per la Lube Civitanova, che ha piegato solo al tie break (il quarto su cinque partite ufficiali finora disputate) la Consar Ravenna, nella seconda giornata della Superlega. Il risultato dei sngoli parziali è stato di 23-25, 25-22, 25-14, 23-25 e 15-9 a favore della Lube, che nel tie break non ha faticato più di tanto. La squadra di De Giorgi perde dunque un punto in classifica, ma è bene sottolineare che anche le altre grandi stanno stentando. Infatti Modena aveva addirittura perso in casa alla prima giornata, mentre nel secondo turno è stata Trento, a perdere 3-0 in casa contro Verona, sconfitta invece nettamente a domicilio domenica scorsa dalla Lube In classifica l'unica a punteggio peno è quindi la Sir Safety Perugia, insieme alla sorpresa Allianz Milano. Ora i biancorossi civitanovesi ospiteranno proprio Trento mercoledì sera all'Eurosuole Forum, nel turbo infrasettimanale.

