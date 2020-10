La Lube in casa con Ravenna, ma sempre senza il pubblico

CIVITANOVA Secondo impegno di Superlega domenica pomeriggio alle 18 per la Lube Civitanova, che ospita la consar Ravenna in un'ennesima partita a porte chiuse, visto il perdurare delle restrizioni anti Covid. il malcontento dei tifosi per questa proibizione è palpabile, ma forse anche fuori luogo, visto che la situazione della pandemia sta peggiorando e di questi tempi c'è solo da temere che le norme divengano ancora più stringenti, o addirittura che qualche altro campionato venga fermato di nuovo. sperando che le cose non peggiorino la Lube affronta i romagnoli con la ferma intenzione di proseguire la marcia iniziata a Verona, dimenticando così la sconfitta in Supercoppa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA