La Lube pronta a sfidare Trento per andarsi a giocare la Supercoppa

CIVITANOVA - E' arrivata l'ora della prima partita casalinga per la Lube, che domenica alle ore 18 ospita all'Eurosuole Forum, davanti a un pubblico di circa 1000 spettatori, l'Itas Trento, nell'incontro di ritorno della semifinale della Supercoppa Italiana. Per qualificarsi per la finalissima la Lube deve vincere per 3-0 o 3-1, in caso di vittoria per 3-2 ci sarà invece il goldend set. tutto sommato un'impresa possibile per i biancorossi di coach De Giorgi che appunto nell'incontro di andata sono stati sconfitti al tie break

© RIPRODUZIONE RISERVATA