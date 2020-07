La Lube a Civitanova si raduna al completo, allenamenti da lunedì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Raduno al gran completo per la, a 4 mesi praticamente esatti dall'ultima partita giocata in campionato, dopo uno stop agonistico senza precedenti, che durerà ancora per oltre un mese, la squadra campione d'italia, d'europa e del mondo si ritrova agli ordini di coach Fefè De Giorgi, per riprendere una preparazione atletica che sarà lunga e laboriosa, ma che almento potrà essere portata avanti al completo, vista l'assenza degli impegni della nazionali. Il primo impegno importante riguarderà la Supercoppa italiana, che dovrebbe svolgersi nella seconda metà di agosto. Nello squadrone biancorosso i volti nuovi sono quelli dei due palleggiatori De Cecco e Falaschi, del centrale Larizza, dell'opposto Hadrava e dello schiacciatore Yant, gli altri giocatori sono i confermati Balaso, Marchisio, Juantorena, Leal, Kovar, Simon, Rychlicki, Diamantini e Anzani